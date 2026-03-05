Pietro Sighel torna sulla polemica mediatica con Arianna Fontana | Grazie per aver compreso la verità dietro a titoli urlati

Pietro Sighel, vincitore ai campionati italiani di short track, ha commentato la recente polemica mediatica con Arianna Fontana. In un messaggio pubblicato sui social, ha ringraziato per aver compreso la verità dietro i titoli sensazionalistici. La sua stagione non è ancora finita e Sighel ha voluto chiarire alcuni aspetti legati alle recenti tensioni pubbliche tra i due atleti.

Un ringraziamento speciale. Pietro Sighel, vittorioso nei recenti campionati italiani di short track, non ha ancora concluso la sua stagione. Dal 13 al 15 marzo, sono previsti i Mondiali a Montreal (Canada). Una rassegna iridata che segue un’Olimpiade in cui il trentino non è riuscito a ottenere i risultati che avrebbe sperato a livello individuale. Dichiarazioni che hanno fatto tanto parlare: “Con lei siamo una squadra solo per i due minuti e mezzo in pista“; “chi la conosce?“, per sottolineare la distanza umana e professionale tra la pluricampionessa e il resto dei compagni (fonte: Repubblica). Fontana, a questo proposito, ha voluto prendere le distanze. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per lo short track con Pietro Sighel e la staffetta con Arianna FontanaMeloni, in cappotto nero, si è seduta accanto al ministro dello Sport Andrea Abodi e al presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò.

Pietro Sighel svela: “Arianna Fontana? Chi la conosce…Siamo una squadra solo in quei 2 minuti in pista”Pietro Sighel ha avuto l’onore di chiudere la staffetta mista dello short track, che l’Italia ha saputo vincere in maniera perentoria alle Olimpiadi...

