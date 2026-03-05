Pietro Sighel pubblica un messaggio di una volontaria alle Olimpiadi | è la verità su Arianna Fontana

Pietro Sighel ha condiviso un messaggio ricevuto da una volontaria presente alle Olimpiadi di Milano Cortina, in cui si riferisce a un'intervista di Arianna Fontana. Dopo alcuni giorni dalla fine dei Giochi, il pattinatore ha deciso di rendere pubblico il comunicato privato. La volontaria ha scritto di aver assistito direttamente alla conversazione durante l’evento.

Pietro Sighel ha aspettato qualche giorno dalla conclusione delle Olimpiadi di Milano Cortina per pubblicare un messaggio privato inviatole da una volontaria dei Giochi: "Ero presente alla tua intervista". Pietro Sighel torna sulla polemica mediatica con Arianna Fontana: "Grazie per aver compreso la verità dietro a titoli urlati". Pietro Sighel ringrazia chi gli ha dimostrato vicinanza attraverso un post sui social, sottolineando la comprensione di chi è andato oltre titoli (sui giornali) urlati. Il riferimento alla polemica mediatica con Arianna Fontana.