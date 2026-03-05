Piero Sidoti il video di ' Sposa' in anteprima

Il cantautore Piero Sidoti ha diffuso in anteprima il suo nuovo brano intitolato ‘Sposa’ insieme al relativo videoclip. La presentazione è avvenuta in occasione della Festa della Donna. Il video e la canzone sono stati pubblicati recentemente e sono disponibili pubblicamente. La pubblicazione si collega alla ricorrenza dedicata alle donne.

Il cantautore Piero Sidoti pubblica il brano e il videoclip 'Sposa', in occasione della Festa della Donna. Una canzone che è una storia, un viaggio nel ribaltamento degli stereotipi: non più la ricerca del principe azzurro a tutti i costi, ma la donna che lo smaschera e mette in discussione tutti quei gesti che per anni hanno condizionato i rapporti fra uomini e donne. Ironia e profondità si mescolano tanto nella canzone quanto nel videoclip. Una perla narrativa: questo è il videocilp de 'Sposa', il brano che il cantautore Piero Sidoti pubblica in occasione della Festa della Donna. Una canzone che è una storia, un viaggio nel...