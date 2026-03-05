Piccolo Domenico la rivelazione shock degli infermieri sul medico che lo operò | Lavoriamo nel terrore

Gli infermieri dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno riferito di lavorare in condizioni di forte tensione, descrivendo un clima di timore costante. La loro testimonianza rivela che il medico che ha eseguito l’intervento su un bambino di nome Domenico viene descritto come una figura di cui si diffidava. La situazione ha portato a un forte malcontento tra il personale sanitario e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei pazienti.

L’ospedale Monaldi di Napoli è al centro di un allarme interno che scuote la fiducia nel lavoro quotidiano e nella sicurezza dei pazienti. Una lettera inviata dai professionisti della struttura descrive una situazione di tensione e paura che sembra protrarsi da tempo, con conseguenze dirette sulla qualità dell’assistenza e sul benessere del personale. A leggere la missiva ai cronisti è stato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore. La denuncia fa emergere comportamenti che gli infermieri e i tecnici della sala operatoria definiscono insostenibili. 🔗 Leggi su Tvzap.it

