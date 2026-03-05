A Sannicola, Cosimo Piccione torna in giunta come assessore esterno, suscitando reazioni da parte dell’opposizione. Il gruppo di minoranza commenta la decisione definendola grave e sostenendo che non rappresenta una discontinuità rispetto al passato. La questione diventa oggetto di discussione pubblica e di critiche tra le forze politiche locali.

SANNICOLA – Il rientro di Cosimo Piccione in giunta come assessore esterno non lascia indifferente il gruppo di opposizione, a Sannicola, e come era logico aspettarsi scatena polemiche e critiche. Nella giornata di ieri, com’è noto, il sindaco Graziano Scorrano ha optato per questo rientro, dopo aver valutato il profilo di eleggibilità del suo predecessore e già vicesindaco, nonostante le accuse che pendono dall’inchiesta su un “sistema” di appalti, assunzioni e concorsi pilotati, oggetto delle indagini, e che hanno portato la Procura a chiedere il rinvio a giudizio di Piccione e altri 27, tra cui lo stesso primo cittadino. “A seguito dei gravi atti indiziari emersi negli ultimi mesi, abbiamo più volte – proseguono - chiesto le dimissioni dell’intera Giunta e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Emiliano consigliere del presidente e giunta Decaro, critiche dall'opposizione: "Nessuna discontinuità"

Opere pubbliche, botta-risposta tra opposizione e giunta, Ferrante: "Nessuna risorse è stata tagliata"Botta e risposta tra opposizione e giunta comunale, a Genova, sul piano triennale delle opere pubbliche.

Aggiornamenti e notizie su Piccione rientra.

Discussioni sull' argomento Piccione rientra in giunta, critica l’opposizione: Scelta grave: nessuna discontinuità col passato; Sannicola, dopo le richieste della Procura il sindaco rinomina assessore Piccione.

Piccione rientra in giunta, critica l’opposizione: Scelta grave: nessuna discontinuità col passatoSannicola Futura commenta il decreto di nomina che ha riportato l’ex primo cittadino e già vicesindaco dentro l’esecutivo nonostante l’inchiesta che lo riguarda e le richieste della Procura: Necess ... lecceprima.it

Sannicola, dopo le richieste della Procura il sindaco rinomina assessore PiccioneNonostante l’ipotesi di un sistema che farebbe riferimento all’ex primo cittadino, la scelta di Scorrano è quella di nominare una nuova giunta e di riaffidare un posto nell’esecutivo al suo predeces ... lecceprima.it

Graziano Scorrano ha disposto la revoca immediata di tre assessori, nominandone altri tre tra cui l'ex vicesindaco Cosimo Piccione - facebook.com facebook