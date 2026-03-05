I carabinieri dei Nuclei speciali hanno individuato e smantellato un'area dedicata allo spaccio nel bosco, arrestando più persone coinvolte. I loro interventi sono culminati con tre condanne emesse ieri in primo grado. La vicenda riguarda il processo che si è concluso con le sentenze per i soggetti coinvolti nell’attività di vendita di droga.

GROSSETO Si è chiuso ieri il ’conto’ con la giustizia, almeno in primo grado per il gruppo di spacciatori scovati nel bosco dai Nuclei speciali dei carabinieri, a luglio scorso. Vivevano in un bivacco improvvisato tra gli alberi, dove dormivano e gestivano la piazza di spaccio. Lì trenta militari tra investigatori, Cacciatori di Sardegna e unità cinofile all’alba del 24 luglio fecero irruzione e smantellarono tutto. Con conseguenti arresti di tre giovani tunisini che erano controllati da tempo. Ieri appunto nel palazzo di giustizia è arrivata la condanna, al termine del rito abbreviato, a 2 anni e 11 mesi di reclusione e 12.250 euro di multa. Il giudice ha poi disposto la scarcerazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza di spaccio nel bosco, tre condanne

