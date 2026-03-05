Pianoforte a quattro mani | appuntamento con il duo Argentieri-Caragiulo

Il duo Argentieri-Caragiulo sarà protagonista del prossimo concerto della rassegna Concerti di Primavera organizzata dall’associazione Seven Arts. Il loro spettacolo metterà in evidenza il repertorio per pianoforte a quattro mani, offrendo un’esperienza musicale condivisa. L’evento si terrà nel contesto di questa stagione di concerti dedicati alla musica da camera e alla valorizzazione di giovani talenti.

Sarà ancora il pianoforte a quattro mani il protagonista del prossimo appuntamento con la rassegna Concerti di Primavera promossa dall'associazione Seven Arts. Sabato 7 marzo alle ore 19:00, l'Auditorium del Palazzo ANMIG - Casa del Mutilato accoglierà il duo formato da Michele Argentieri e Annastella Caragiulo.Un sodalizio artistico consolidato, quello tra Argentieri e Caragiulo, che si distingue per talento, equilibrio interpretativo, e precisione tecnica. Entrambi attivi anche come solisti e in ambito cameristico, hanno sviluppato un percorso concertistico ricco di esperienze in Italia e in Europa, affinando una cifra stilistica riconoscibile per coerenza e profondità.

Il “Duo Sikelia” al Circolo Artistico: concerto di pianoforte a quattro mani a MondelloIl Circolo Artistico Città di Palermo si afferma sempre più luogo di attività culturale e fucina di grandi concerti.

Tra opera e impressionismo: il pianoforte a quattro mani al centro dei concerti di primaveraProsegue con grande interesse la rassegna “Concerti di Primavera”, organizzata dall'associazione Seven Arts e che, per questa edizione, pone al...