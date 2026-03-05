Piano traffico per le sfide del ‘Vigorito’ | l’assurdità che arreca danno ad un ristoratore

Un ristoratore annuncia la chiusura del suo locale questa sera, a causa della partita tra Benevento e Catania, in programma allo stadio Vigorito. Il piano traffico predisposto per le sfide sportive ha comportato modifiche alla viabilità e restrizioni che hanno inciso sulle attività commerciali della zona. La decisione di chiudere il ristorante è stata comunicata in modo diretto e senza ulteriori motivazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti “Stasera saremo chiusi per la partita Benevento-Catania”. Inizia così il post pubblicato sui social dalla pizzeria Napul’è, attività situata in via Avellino, a pochi passi dallo stadio “Ciro Vigorito”, che ha annunciato la chiusura del locale in concomitanza con la gara in programma questa sera. Nel messaggio, il titolare del locale ha voluto esprimere anche una riflessione più ampia sulle misure di sicurezza che vengono adottate nelle giornate di partita, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’arrivo dei tifosi ospiti. “Invitiamo a una riflessione chi di dovere su come gestire nel prossimo futuro l’arrivo dei tifosi ospiti – si legge nel post – considerando che in Serie B si gioca quasi sempre di sabato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piano traffico per le sfide del ‘Vigorito’: l’assurdità che arreca danno ad un ristoratore Sul palco le sfide e le assurdità della vita da ufficio: Giorgia Fumo al teatro Orione con "Out of Office""Out Of Office" è il nuovo spettacolo di Giorgia Fumo, nel quale l’attrice romana ci guida in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della... Leggi anche: Garlasco, il libro sconvolgente che svela tutte le assurdità del caso più famoso d’Italia Contenuti utili per approfondire Piano traffico. Temi più discussi: Via del Tritone, marciapiedi larghi e traffico in tilt: il piano per salvare la viabilità nel cuore di Roma; Verona accoglie la Fiamma Paralimpica: piano straordinario per traffico e istituti scolastici; Multe boom al Piratello . Piano traffico e incassi, Altvelox va in Questura; Campagna PERCHÉ TUTTO È CONNESSO: proseguono gli incontri nei quartieri per PGTU e PRGC. Telecamere del traffico hackerate, reti telefoniche manomesse: dentro il piano per uccidere KhameneiCosì la potenza tecnologica di Israele ha permesso di determinare esattamente a che ora l'86enne Khamenei si sarebbe trovato nei suoi uffici in ... huffingtonpost.it Khamenei, il piano per uccidere la Guida Suprema: telecamere del traffico hackerate e IALeggi su Sky TG24 l'articolo Khamenei, il piano per uccidere la Guida Suprema: telecamere del traffico hackerate e IA ... tg24.sky.it Primo piano | Lavori nuova rotatoria “da Barbesin”, Postumia chiusa al traffico nel weekend - facebook.com facebook