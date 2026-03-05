piano solo a pieve classica morgan incanta il papini

Stasera alle 21:15 al Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano si terrà lo spettacolo musicale di Morgan, che presenterà il suo Piano solo. L’evento, già esaurito, prevede un’esibizione dal vivo incentrata sulle sue interpretazioni al pianoforte. La serata si svolge esclusivamente nel teatro di Pieve Classica, con la presenza del musicista che offrirà un concerto intimo e coinvolgente.

Morgan con il suo Piano solo, sarà protagonista di un coinvolgente spettacolo musicale in programma stasera alle ore 21:15 al Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano e già sold out. Nuova tappa del grande cartellone della rassegna Pieve Classica che porta Morgan in scena in un concerto per pianoforte solo, con un repertorio senza tempo che ripercorre i grandi successi della musica cantautorale italiana ed internazionale. Marco Castoldi, in arte Morgan, è una figura in grado di spaccare a metà il pubblico. Autore di testi, musiche, libri, poesie, è da sempre un personaggio che ha fatto della sua cultura un mezzo per trasformare la sua sensibilità in arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

