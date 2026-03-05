Piano di controllo dei piccioni | Ora il numero è crollato

Il Comune ha comunicato un sostanziale calo di piccioni in città negli ultimi anni. Nel 2015 erano stati censiti 897 esemplari, mentre nel 2023 il conteggio si era ridotto a 211. A oggi, nel 2025, i volatili censiti sono 135. La diminuzione dei piccioni sembra essere il risultato di un piano di controllo attuato dall’amministrazione comunale.

Macerata, 5 marzo 2026 – Il Comune ha registrato un calo significativo di piccioni in città. Se nel 2015 si contavano 897 esemplari, il numero è sceso drasticamente a 211 nel 2023, fino ad arrivare agli attuali 135 censiti nel 2025. L'amministrazione comunale traccia un bilancio positivo del piano strategico per il controllo numerico della popolazione di colombi urbani. Avviato nel 2022, il progetto ha l'obiettivo di ristabilire un equilibrio sostenibile tra la presenza dei volatili e le imprescindibili esigenze di igiene pubblica, decoro architettonico e protezione del patrimonio storico. I dati emersi dagli ultimi censimenti confermano appunto l'efficacia della strategia adottata.