Il piano della mobilità sostenibile di Bovisio Masciago è al centro di un confronto tra amministrazione e negozianti. L’obiettivo è migliorare la vivibilità del territorio e rendere più ordinata e accessibile la mobilità per cittadini e imprese. La discussione coinvolge vari rappresentanti locali che esprimono le proprie opinioni sui cambiamenti proposti e sulle modalità di attuazione del progetto.

Restituire vivibilità a Bovisio Masciago e, allo stesso tempo, garantire una mobilità più ordinata e accessibile anche per chi lavora e fa impresa in città. È questo il filo conduttore del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), presentato dall’Amministrazione comunale durante una serata di confronto con commercianti, artigiani, professionisti e operatori economici del territorio. L’appuntamento aveva un obiettivo preciso: illustrare la bozza di Piano e mettere gli operatori nelle condizioni di valutarne con attenzione contenuti e scelte. L’amministrazione ha ribadito che il percorso resta aperto: c’è tempo fino al 31 marzo per presentare osservazioni, proposte e suggerimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piano della mobilità sostenibile, confronto con i negozianti

Mobilità sostenibile: l’Italia definisce il piano 2030 per elettrico e idrogeno, aperto il confronto pubblico.Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha lanciato una consultazione pubblica sul nuovo Quadro Strategico Nazionale per le...

Fermo: via al Pums, piano mobilità sostenibile con 35mila euro regionali per migliorare trasporti e qualità della vita.Fermo, 11 febbraio 2026 – La giunta comunale di Fermo ha approvato la proposta del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), un progetto...

Contenuti e approfondimenti su Piano della.

Temi più discussi: Portale - PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Bologna Metropolitana; Mobilità sostenibile, la Città metropolitana attualizza e rilancia il PUMS; Piano della mobilità sostenibile, confronto con i negozianti; Piano della mobilità All’inizio di aprile approderà in giunta.

Commercio in sofferenza, Confcommercio Asti: Necessario valutare attentamente il Piano della Mobilità Sostenibile e ZTLRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Confcommercio Asti e del direttore Claudio Bruno Nei prossimi dieci anni chiuderà un quarto dei negozi, ... atnews.it

Piano della mobilità All’inizio di aprile approderà in giuntaNovità in vista per il Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile che dovrebbe ridisegnare il modo di spostarsi in città per i prossimi anni. Intorno alla metà del mese, infatti, l’assessora al ... laprovinciapavese.gelocal.it

Più tecnologia per l'emergenza sanitaria nelle Marche, il piano della Regione. Calcinaro: "Rafforziamo in modo concreto la catena del soccorso" #ANSA x.com

Continua lo sviluppo di AV all'interno delle grandi stazioni d'Italia e ovviamente Napoli non poteva mancare! Vi aspettiamo venerdì 6 dalle ore 12:00 al 1° piano della stazione di Napoli Centrale per il nostro nuovo store - facebook.com facebook