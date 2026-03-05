Piacenza | un busto per Gregorio X l’unico papa nato qui

A Piacenza è stato realizzato un busto dedicato a Gregorio X, l’unico papa nato nella città. La statua è stata collocata in un punto pubblico per celebrare la figura storica. L’iniziativa riguarda un intervento di valorizzazione culturale e mira a ricordare l’eredità del pontefice nato nel territorio piacentino.

Una proposta di valore culturale per la città di Piacenza mira a onorare Gregorio X, l'unico pontefice nato nel territorio piacentino. Il presidente della Società Dante Alighieri ha lanciato l'iniziativa durante un evento al PalabancaEventi. L'obiettivo è installare un busto del Papa all'interno della Cattedrale, affiancando le opere già presenti come quella dedicata a san Giovanni Battista Scalabrini. La richiesta nasce dalla constatazione che attualmente esiste solo una piccola lapide poco visibile nel Duomo e una statua esterna nella basilica di Sant'Antonino. Si tratta di valorizzare una figura storica che salì al soglio papale partendo da una posizione umile, senza essere mai stato sacerdote o vescovo prima dell'elezione.