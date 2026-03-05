petroliera americana colpita al largo del kuwait greggio in mare

Una petroliera americana ancorata nel Golfo Persico, al largo del Kuwait, è stata colpita in un attacco rivendicato dall’Iran. I pasdaran hanno dichiarato di aver danneggiato una nave di questo tipo nel nord della regione. L’incidente ha attirato l’attenzione internazionale sulla sicurezza delle rotte marittime nel Golfo. Nessuna informazione su eventuali vittime o danni specifici.

Una petroliera all’ancora nelle acque al largo del Kuwait è stata oggetto di un attacco, che è stato di fatto rivendicato dall’ Iran: i pasdaran hanno infatti affermato di aver colpito una nave americana di questo tipo nel nord del Golfo Persico. L’equipaggio dell’imbarcazione è in salvo. La petroliera ha però imbarcato acqua e dal serbatoio del carico è stata rilevata una fuoriuscita di greggio, con possibili conseguenze ambientali. L’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto spiega che il comandante «ha udito una grande esplosione a babordo, per poi vedere una piccola imbarcazione allontanarsi». Il ministero degli Interni del Kuwait ha dichiarato che l’esplosione è avvenuta «al di fuori delle acque territoriali» dell’emirato, ad almeno 60 chilometri dal porto di Mubarak Al-Kabeer. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'Iran

