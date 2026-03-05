Peschereccio si ribalda muore l' armatore | condannato il capitano dell' imbarcazione

Un peschereccio si è ribaltato a Falconara causando la morte dell'armatore. Il capitano dell'imbarcazione, un uomo di 62 anni di Senigallia, è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa per omicidio colposo. La vicenda risale a quattro anni fa, quando la vongolara Emilia affondò durante un'operazione di pesca. Il giudice Alberto Pallucchini ha pronunciato la sentenza oggi.

La tragedia quattro anni fa davanti alla Raffineria Api di Falconara. Costò la vita al pescatore Lauro Mancini. La vongolara si spinse a pescare in un'area vietata ANCONA - Otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per la morte di Lauro Mancini. A quattro anni dal naufragio della vongolara Emilia, avvenuto a Falconara, il giudice Alberto Pallucchini oggi ha condannato il capitano dell’imbarcazione, un 62enne di Senigallia, accusato di omicidio colposo e violazione del codice della navigazione per aver pescato in un’area vietata. La Procura aveva chiesto una pena doppia, 16 mesi. L’imputato, difeso dall’avvocato Corrado Canafoglia, ha scelto il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

