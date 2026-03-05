Pesavo quasi cento chili per un problema di salute ‘Chi’ mi mise in copertina dandomi dello ‘slabbrato’ Poi Signorini mi chiese scusa | lo rivela Fiorello

Durante una puntata di “La Pennicanza” del 4 marzo, Fiorello ha raccontato di aver subito bodyshaming in passato, rivelando di aver pesato quasi cento chili a causa di un problema di salute. Ha spiegato che un giornalista lo ha definito “slabbrato” in copertina, ma successivamente Signorini si è scusato con lui. La discussione si è concentrata sul tema del bodyshaming e delle esperienze personali dell’artista.

A “La Pennicanza” nella puntata del 4 marzo si parla di bodyshaming, e Fiorello confessa di averlo subito anche lui anni fa. Tutto nasce da un articolo de Il Messaggero che viene mostrato e che parla di come lo scherno relativo al peso ferisca nel profondo chi ne è oggetto. “Anche io sono stato bodyshamingato” spiega il conduttore, rivelando un aneddoto che lo riguarda direttamente: “C’è stato un periodo in cui ho avuto un problema di salute. Sono andato in ospedale, mi han fatto talmente tanto cortisone che pesavo quasi cento chili“. Il racconto di Fiorello prosegue: “A un certo punto copertina di Chi, con foto mia enorme al mare col titolo ‘Fiorello slabbrato’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

