Pesaro latte adulterato con la soda caustica | via al procedimento davanti al Gup per il caso Fattorie Marchigiane

A Pesaro si è avviato un procedimento giudiziario davanti al Gup riguardante l’inchiesta su presunte adulterazioni di latte e formaggi presso lo stabilimento di Fattorie Marchigiane, azienda controllata da. La vicenda riguarda l’accusa di aver manipolato i prodotti alimentari con sostanze non autorizzate. La procedura legale coinvolge diverse persone e si concentra sulle accuse di adulterazione e violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare.

PESARO - Davanti al Gup di Pesaro si è aperto il procedimento sull'inchiesta per presunta adulterazione di latte e formaggi nello stabilimento di Fattorie Marchigiane, controllata da Cooperlat. L'indagine parte da alcune dipendenti "ribelli" che hanno denunciato quanto sarebbe successo nel ciclo di produzione. Ad aprile 2024 i Nas hanno sequestrato circa 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari, oltre che circa 2,5 tonnellate di soda caustica usata come sostanza sofisticante. I controlli furono allo stabilimento di Fattorie Marchigiane (controllata dal gruppo Cooperlat) a Montemaggiore al Metauro e a Jesi.