Pesaro | 5 cambi in due anni il servizio ambiente nel caos

Il servizio ambiente del comune di Pesaro sta vivendo una fase di instabilità senza precedenti, con la direzione che ha cambiato guida cinque volte in meno di due anni. La situazione si è ulteriormente aggravata con l’ultima nomina: il segretario generale Andrea Volpini assumerà l’incarico ad interim a partire dal 9 marzo, sostituendo la comandante della Polizia Locale Francesca Muzzini. L’opposizione politica ha sollevato un forte allarme su questa rotazione continua, definendola come un “caos che mina la stabilità amministrativa e progettuale di un settore strategico per la città. I consiglieri di centrodestra hanno espresso preoccupazione per il sovraccarico di responsabilità che grava su Volpini, già impegnato nel ruolo di garanzia e controllo degli atti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

