Perugia | 15 allontanati e 1 denunciato nel blitz all’ospedale

A Perugia, le forze dell’ordine e i servizi sociali hanno eseguito un blitz nell’ospedale, che ha portato all’allontanamento di quindici persone e alla denuncia di un’altra. Durante l’intervento, sono stati applicati quindici ordini di allontanamento dalla struttura. L’operazione si è conclusa con questi interventi, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni.

Quindici ordini di allontanamento e una denuncia formale costituiscono il risultato operativo dell'azione congiunta tra forze dell'ordine e servizi sociali presso la struttura sanitaria di Perugia. L'intervento, coordinato da polizia, carabinieri e guardia di finanza, ha portato alla rimozione di 16 individui identificati come ospiti regolari del territorio ma con precedenti penali noti alle autorità. Mentre la maggior parte dei presenti riceveva un ordine di cessazione immediata della permanenza abusiva, un singolo soggetto è stato formalmente denunciato per aver violato un preesistente divieto di accesso alle aree urbane. La presenza sistematica di bivacchi all'interno dei locali ospedalieri aveva generato un quadro di degrado che le istituzioni hanno deciso di sanare attraverso questo blitz operativo.