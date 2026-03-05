Persone fragili la ricetta per migliorare la qualità della vita

Tecnologia e servizi di cura stanno contribuendo a migliorare la vita di persone fragili e con disabilità, offrendo supporto quotidiano e nuove opportunità di autonomia. Questi strumenti vengono impiegati in diversi contesti per facilitare le attività di tutti i giorni e favorire l’inclusione sociale. Le iniziative sono rivolte a chi ha bisogno di assistenza, con l'obiettivo di rendere più semplice la gestione delle sfide quotidiane.

Tecnologia e cura possono davvero cambiare la qualità della vita delle persone fragili e con disabilità. E’ da questa nuova consapevolezza che nasce l’incontro "Una migliore qualità della vita: strumenti innovativi per persone fragili e con disabilità", in programma martedì 10 marzo alle 17 nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano, in via Montevecchio a Fano. L’ingresso è libero. Per gli assistenti sociali sono stati richiesti crediti formativi: per ottenerli è necessario iscriversi entro domenica 8 marzo sul sito della cooperativa Labirinto. I lavori inizieranno alle 17 (registrazione dalle 16.30) e si concluderanno alle 19.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

