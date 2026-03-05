Permessi residenti settori esterni la denuncia di Perugia Civica | errori e caos negli avvisi di pagamento

Perugia Civica segnala che cittadini della città incontrano ancora problemi con l’ufficio permessi del Comune, in particolare per i permessi di residenti nei settori esterni. La denuncia, firmata dai consiglieri, evidenzia che continuano a ricevere molte segnalazioni di errori e confusione negli avvisi di pagamento. La questione riguarda chiaramente le difficoltà nel rapporto tra cittadini e amministrazione in questa fase.

