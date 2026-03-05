Perché l’India teme gli attacchi terroristici dal mare

Dopo quasi vent'anni dagli attentati di Mumbai, l’India si preoccupa di nuovi rischi provenienti dal mare. Le autorità temono che gruppi jihadisti come Lashkar-e-Taiba possano utilizzare nuovamente le rotte marittime per attacchi terroristici. Le forze di sicurezza monitorano attentamente le aree costiere e rafforzano le strategie di difesa per prevenire eventuali minacce provenienti dal mare.

A quasi due decenni dagli attentati di Mumbai, il terrorismo jihadista legato al gruppo pakistano Lashkar-e-Taiba (LeT) sembra tornare a guardare al mare come vettore operativo. Secondo fonti d’intelligence indiana, l’organizzazione starebbe rafforzando una struttura marittima dedicata, con programmi di addestramento pensati per preparare militanti a operazioni via acqua. Il dato non è marginale. LeT – responsabile degli attacchi del 26 novembre 2008 a Mumbai, realizzati proprio attraverso un’infiltrazione dal mare – è da tempo inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche delle Nazioni Unite. Oggi, tuttavia, emergono segnali che indicano un possibile aggiornamento della sua strategia operativa. 🔗 Leggi su Formiche.net

