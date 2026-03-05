Il dibattito sulla remigrazione in Italia si concentra sul ruolo degli stranieri nel sistema di welfare del paese. Alcuni sostengono che gli immigrati rappresentino una risorsa importante per sostenere il sistema sociale, mentre altri si oppongono con argomentazioni che coinvolgono aspetti etici e sociali. La discussione si svolge tra chi vede nella presenza straniera un elemento di supporto e chi invece solleva preoccupazioni di altro genere.

Roma, 5 mar – Chi si oppone alla remigrazione, non sproloquia solo utilizzando l’arma progressista dell’antirazzismo e parlando di deportazioni, ma asserisce che gli stranieri sono una risorsa per il welfare italiano. Nella proposta di legge del Comitato Remigrazione e Riconquista, peraltro, si parla solo di rimpatri forzati di clandestini e immigrati criminali. Ma gli immigrati pagano veramente la pensione agli italiani? Per rispondere a questa domanda, basta evidenziare qualche dato economico. Nel 2023, le spese dirette per l’accoglienza degli immigrati sbarcati in Italia o entrati clandestinamente dai confini terrestri ammontavano a circa 1,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Perché la remigrazione salverà il welfare italiano

