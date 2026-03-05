Perché Cody Rhodes ha perso il titolo contro Drew McIntyre

Cody Rhodes ha perso il WWE Championship contro Drew McIntyre in un match che ha visto i due protagonisti sfidarsi sul ring. La sfida si è svolta durante un evento della WWE, attirando l’attenzione dei fan presenti e di quelli che seguono lo show in streaming. La vittoria di McIntyre ha concluso la battaglia per il titolo, lasciando il pubblico in attesa di nuovi sviluppi.

Il contesto della WWE ruota attorno al WWE Championship e alle decisioni strategiche che ne plasmano la road map verso eventi cardine. Cody Rhodes resta al centro della gestione del titolo, con scenari che potrebbero cambiare le gerarchie della eletta divisione in breve tempo e influire sugli appuntamenti principali del calendario. La WWE sta valutando la possibilità di restituire il WWE Championship a Cody Rhodes durante la prossima puntata di SmackDown. Nel frattempo, Drew McIntyre è chiamato a difendere la cintura nel post show di Elimination Chamber, e la probabilità che la cintura torni nelle mani di Rhodes appare significativa in vista dei prossimi eventi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Drew McIntyre contro Cody Rhodes: "Senza il titolo è un uomo distrutto"

Mark Henry: "È ora che Drew McIntyre batta Cody Rhodes per il titolo WWE"

Una giovane stella della WWE rivela i colloqui con Cody Rhodes sulla vita al di fuori del wrestling

Cody Rhodes risponde all'impazienza dei fan e anticipa un grande colpo di scena per WrestleMania 42

Ecco perchè Cody Rhodes ha perso il WWE Championship

WWE SmackDown, 25 Luglio 2025. L'intero roster della WWE si trova in piedi, all'ingresso, in una arena coperta da un silenzio surreale. In prima fila, Cody Rhodes è affiancato dal boss, Paul "Triple H" Levesque, e da uno dei più grandi hall of famer, Sgt. Slau