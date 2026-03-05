Per rapinare un' anziana la spinge a terra e le sfigura il volto | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver rapinato una donna di 79 anni a Romano di Lombardia lo scorso 3 febbraio. Durante il colpo, l’uomo ha spinto l’anziana a terra e le ha provocato ferite sul volto. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato il sospettato, che ora si trova in custodia. La vicenda è stata confermata dalle autorità competenti.

A finire in manette un 26enne di origine africana. È stato portato in carcere È stato arrestato il presunto autore della violenta rapina ai danni di una donna di 79 anni avvenuta lo scorso 3 febbraio a Romano di Lombardia. I carabinieri hanno portato in carcere un 26enne di origine africana, identificato con le iniziali G.A., ritenuto responsabile dell’aggressione. La vittima, Santina Farina, aveva appena prelevato 200 euro da un bancomat in via Rubini quando sarebbe stata seguita dal malvivente. Dopo averla pedinata per alcuni metri, l’uomo l’avrebbe colpita alla nuca facendola cadere a terra. Nell’impatto la donna ha sbattuto il volto, riportando ferite e tumefazioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Aggredisce un'anziana, la spinge e le ruba il portafogli: arrestato Roma: si finge un carabiniere per rapinare un’anziana di Segni, arrestato 38enneUn uomo si è finto carabiniere per rapinare un’anziana a Segni, un comune situato in provincia di Roma. Tenta di truffare un'anziana ma viene arrestato Altri aggiornamenti su Per rapinare un'anziana la spinge a.... Temi più discussi: Maltratta e rapina l’anziana madre. Le violenze per i soldi della droga; Donna derubata all'esterno del cimitero di Pierantonio con il trucco della gomma bucata; Omicidio Franca Genovini, le due donne indagate restano in carcere. La difesa della nipote rinuncia al mandato; Legati e sequestrati da tre uomini armati: l’incubo di una famiglia ad Appiano Gentile. Rapina anziana per 40mila euro a Cremona, arrestato a Gravellona ToceNell'aggressione dell'ottobre 2025 la donna era rimasta anche ferita. Il ricercato, rumeno di 38 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria ... rainews.it Truffa ad un'anziana, la polizia arresta due giovani: recuperato il bottinoLa Polizia di Stato di San Severo, in provincia di Foggia, ha arrestato due giovani accusati di rapina e truffa ai danni di un'anziana donna di Apricena. Gli agenti del Commissariato, durante una perl ... rainews.it Avrebbero aggredito a scopo di rapina un 40enne, con un coltello a serramanico, nel centro storico di Vasto. Non contenti avrebbero cercato di rapinare anche un’altra persona #Chieti #Cronaca - facebook.com facebook Firenze, tentano di rapinare un passeggero della tramvia e lo accoltellano x.com