Penne nere a Morbegno è tempo di elezioni Il saluto del presidente Giambelli | Ora avviciniamo i giovani al nostro mondo

A Morbegno si svolgono le elezioni e il presidente Gianfranco Giambelli, che guida il gruppo Ana della provincia da 12 anni, ha rivolto un messaggio ai giovani, invitandoli ad avvicinarsi al mondo dell’associazione. Giambelli ha descritto il suo periodo alla guida come un’esperienza molto significativa, mentre si appresta a lasciare il suo incarico.

Sondrio, 5 marzo 2026 – “È stato un periodo bellissimo della mia vita”. Tempo di saluti per il presidentissimo da 12 anni del gruppo Ana della provincia Gianfranco Giambelli. Domenica a Morbegno si eleggerà infatti il nuovo numero uno sezionale delle Penne nere per il triennio 2026-2028. Previsto alle 8 il ritrovo presso la Chiesa di San Giuseppe, cui seguiranno l’alzabandiera e la Messa a ricordo dei Soci “andati avanti“ nel corso del 2025 e di tutti i Caduti. Dalle 10 nella sala Ipogea avranno inizio i lavori dell’assemblea con l’apertura delle operazioni per l’elezione dei Consiglieri sezionali (Orazio Guanella, Claudio Bona, Alberto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Penne nere, a Morbegno è tempo di elezioni. Il saluto del presidente Giambelli: “Ora avviciniamo i giovani al nostro mondo” Leggi anche: Il saluto della curva: "È tempo di silenzio. Ora riposa, presidente" Riapre il concorso per giovani artisti "Artefici del nostro tempo"“Artefici del nostro tempo” è il concorso proposto dal Comune di Venezia, in collaborazione con Fondazione Musei Civici, Fondazione Forte Marghera,...