Pene troppo miti allo stalker seriale

Un uomo di 54 anni di Novellara, già condannato in passato per stalkings ripetuti, ha ricevuto recentemente nuovi provvedimenti giudiziari. Nonostante le condanne, continua a mantenere comportamenti ossessivi e oppressivi nei confronti delle stesse persone. Le autorità giudiziarie hanno deciso di intervenire nuovamente, ma le pene comminate sono considerate troppo miti rispetto alla gravità delle azioni.

Nuovi provvedimenti giudiziari per l'uomo di 54 anni, di Novellara, già condannato in un paio di processi per stalking, ma che non sembra voler smettere con i suoi comportamenti ossessivi e opprimenti. Proprio di recente in tribunale a Reggio si è concluso il processo di primo grado con il 54enne imputato di stalking ai danni di una donna e della figlia minorenne, con una pena (a cinque mesi e dieci giorni di reclusione) che è stata considerata molto "mite" dalle vittime, che si aspettavano una sentenza molto più severa. Ora lo stesso uomo è finito al centro di una nuova indagine, per l'incubo provocato a una reggiana di 30 anni, dipendente...