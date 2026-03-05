Pedullà sulle voci di mercato attorno all’Inter | Attenti al futuro di Thuram Pio Esposito? Per vederlo andare via dovrebbe succedere questo…

Nel suo canale YouTube, Pedullà ha commentato le voci di mercato riguardanti l’Inter, concentrandosi sulle possibili mosse future di alcuni giocatori. Ha menzionato il possibile destino di Thuram e ha spiegato le condizioni necessarie affinché Pio Esposito possa lasciare il club. Le sue parole si sono concentrate sulle situazioni attuali senza ipotesi o analisi approfondite.

Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando lancia l’indiscrezione: «Thuram ha una clausola da 80 milioni di euro e in Premier League.» Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, Romano sulle voci su Alisson: «Vi dico cosa c’è di vero. Vicario? Lui ha aperto ai nerazzurri ma.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pedullà sulle voci di mercato attorno all’Inter: «Attenti al futuro di Thuram. Pio Esposito? Per vederlo andare via dovrebbe succedere questo…» Leggi anche: Mercato Inter, febbre Premier League per Pio Esposito: Pedullà lancia l’allarme da 80 milioni. Tutti i dettagli Leggi anche: Mercato Inter: deciso il futuro di Pio Esposito. Qual è la posizione dei nerazzurri per l’attaccante, la rivelazione Tutto quello che riguarda Pio Esposito. Argomenti discussi: Marotta: L’Arsenal non ci ha chiesto Pio Esposito, lo custodiamo come un tesoro. Pio Esposito insidia Thuram: rischio sorpasso nelle gerarchie di ChivuFrancesco Pio Esposito prosegue il suo percorso di crescita all’Inter al netto di un minutaggio giustamente contenuto ma che, ad oggi, sembra bastare per mettere in mostra un talento che fa ben ... it.blastingnews.com Calciomercato Inter: Nico Paz, Calhanoglu e il giallo sull'offerta del Galatasaray - Pio Esposito, sirene della Premier LeagueHakan Calhanoglu resta un obiettivo del Galatasaray. Voci che si rincorrono da giorni sul ritorno di fiamma del club di Istanbul nei confronti del centrocampista nerazzurro (dopo l'assalto fallito la ... affaritaliani.it