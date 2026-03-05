Pechino sta mollando l’Iran? Il sostegno al programma missilistico e due ipotesi a confronto

Pechino sembra ridurre il suo sostegno all’Iran, mentre la crisi in Medio Oriente si intensifica. La Repubblica popolare cinese, coinvolta nel contesto internazionale, si trova a fronteggiare le conseguenze delle operazioni militari avviate dagli Stati contro l’Iran. La situazione ha portato a una fase di incertezza, con diversi scenari possibili riguardo alle future relazioni tra Cina e Iran.

La Repubblica popolare cinese appare paralizzata dalla crisi in medio oriente, dopo l'inizio delle operazioni contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele e con gli strike iraniani che colpiscono anche gli alleati strategici di Pechino nel Golfo. Per ora la leadership del Zhongnanhai sta cercando l'equilibrismo diplomatico, condannando gli attacchi americani e israeliani perché "violano il diritto internazionale" – espressione mai utilizzata per la guerra d'invasione della Russia in Ucraina – e chiedendo genericamente alla comunità internazionale di "fermare le operazioni militari". Ieri un editoriale a pagina tre sul Quotidiano del...

