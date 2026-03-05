Il Pd, il M5S e l’Avs hanno dichiarato di voler sostenere la posizione del governo spagnolo contro le azioni militari e di promuovere il rispetto del diritto internazionale a livello europeo. Hanno anche condannato le minacce commerciali provenienti dagli Stati Uniti, chiedendo un supporto condiviso per fermare le iniziative militari che coinvolgono la Spagna.

"Sostenere e supportare in sede europea la posizione del Governo spagnolo fermamente contraria alla guerra e in difesa del pieno rispetto del diritto internazionale, anche alla luce delle inaccettabili minacce commerciali da parte dell'Amministrazione degli Stati Uniti d'America". È quanto si legge nella risoluzione firmata da Pd, M5S e Avs rispetto alle comunicazioni in Parlamento dei ministri Tajani e Crosetto. Il testo impegna il governo anche "ad assumere urgenti iniziative per mettere in sicurezza il Paese rispetto a eventuali shock energetici e inflazionistici, con particolare riferimento alla tutela dei redditi delle famiglie e del. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pd, M5S e Avs: "Supportare la Spagna e fermare le azioni militari"

