Pavlovic | Derby da vita o morte ha ragione Leao Si sente nell’aria l’emozione

Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Milan, ha parlato in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport' riguardo al derby di domenica sera contro l’Inter a 'San Siro'. Ha descritto l’incontro come una sfida da vita o morte e ha condiviso che si percepisce un’aria di grande emozione tra i giocatori e i tifosi. Pavlovic ha commentato i temi principali che ruotano attorno a questa partita.

Rafael Leao, attaccante del Diavolo, l'ha introdotta già qualche giorno fa, subito dopo il successo del Milan a Cremona, spiegando come il derby sia una "partita da vita o morte" da "prendere sul personale". Segno che, in casa rossonera, tengono moltissimo all'esito di questa stracittadina. «Sono d’accordo con Rafa. Possiamo dire che è la partita più importante della stagione, un match speciale: chiunque a Milano sa quanto conta», ha ribadito oggi Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Una partita per cui, come aveva detto Leao, sarebbe stato meglio non uscire durante la settimana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pavlovic: ‘Leao ha detto la cosa giusta: derby da vita o morte'”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026.

