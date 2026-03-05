Il difensore serbo Strahinja Pavlovic, nato nel 2001, ha commentato i miglioramenti difensivi sotto la guida di Allegri, affermando di aver iniziato a concentrarsi di più sui dettagli. A pochi giorni dal derby tra Milan e Inter, Pavlovic ha condiviso le sue impressioni sui progressi fatti in fase difensiva e sull’importanza del lavoro svolto con l’allenatore.

A pochi giorni dal derby di Milano tra il Milan e l'Inter, il difensore dei rossoneri, Strahinja Pavlovic, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola. Per l'occasione, Pavlovic non ha parlato soltanto del derby della Madonnina imminente, ma anche di come il nuovo allenatore Massimiliano Allegri abbia impattato nel mondo rossonero in questa stagione. «Il mister mette molta attenzione sulla difesa e abbiamo fatto tanti progressi. Il merito però non è solo dei difensori perché serve l’aiuto di tutti: gli attaccanti e i centrocampisti ci danno una bella mano», ha spiegato... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pavlovic: “Con Allegri tanti progressi in difesa. Con lui ho iniziato a prestare attenzione ai dettagli”

Collaborazione India-UE: prospettive positive ma con attenzione ai dettagli tecnici e industrialiA New Delhi, alle 10 del mattino del 4 febbraio 2026, si è chiuso un capitolo strategico per l’Europa e l’India.

Leggi anche: Il tuo partner ti sta tradendo? Attenzione ai vestiti, le emoji, i “segnali non verbali” e tanti altri dettagli. I suggerimenti della comunità di Reddit

Tutti gli aggiornamenti su Con Allegri.

Temi più discussi: Pavlovic al 90' e poi Leao, il Milan batte 2-0 la Cremonese e blinda il secondo posto; Milan, Pavlovic e Leao salvano Allegri nel finale: Cremonese battuta e Inter a +10; Milan, Pavlovic svela il suo segreto: Senza paura contro l'Inter. Pulisic il più duro da marcare; Allegri: Come sta Bartesaghi? Ci ha fatto vincere lui. Derby con l'Inter meraviglioso, speriamo che...

Pavlovic: Milan club più grande in cui ho militato finora. Allegri ha portato tante piccole coseIntervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato della sua militanza nel club. tuttomercatoweb.com

Pavlovic alla Gazzetta: Il derby è la partita più importante della stagione. Scudetto? Nulla è ancora finito. Da Allegri ho imparato...Strahinja Pavlovic non ha dubbi come sarà il derby di domenica sera contro l'Inter: Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse ... milannews.it

Il Real Madrid ripensa a Massimiliano Allegri Secondo Il Corriere dello Sport i blancos, che cercano un allenatore più esperto di Arbeloa, sono pronti a tornare sul tecnico livornese, già avvicinato nel 2019 e nel 2021 In estate possibile tentativo per strap - facebook.com facebook

Milan, perché non hai preso un difensore a gennaio Con Gabbia ko, Allegri ha i centrali contati x.com