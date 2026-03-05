Pavlovic ci crede | Derby importante Per lo scudetto non è ancora finita

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, si è espresso sulla sfida contro l’Inter, definendola un appuntamento importante e sottolineando che, per lo scudetto, la corsa non è ancora terminata. Alla vigilia del derby, ha parlato del ruolo del coraggio, evidenziando come il suo stesso nome possa rappresentare un esempio di determinazione necessaria per affrontare l’incontro.

