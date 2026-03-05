Pavlovic a La Gazzetta | Inter con meno pressione Pio è un pericolo dobbiamo prepararci per lui

Pavlovic ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato il prossimo derby. Ha detto che l'Inter giocherà con meno pressione e ha sottolineato che Pio rappresenta un pericolo, quindi è necessario prepararsi adeguatamente per affrontarlo. La partita è prevista per domenica.

Inter News 24 Pavlovic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato del derby in programma domenica. Pavlovic a pochi giorni dal derby di Milano ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha detto la sua anche sull’Inter. Queste le sue parole: CHE DERBY SI ASPETTA «Sarà una partita dura. L’Inter è davanti in classifica e forse giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma il derby fa storia a sé: ognuno è diverso dall’altro. Mi aspetto una gara con molta lotta e spero che riusciremo a vincere». DERBY DI MILANO DIVERSO DALLE ALTRE? «Sì perché l’atmosfera è particolare. In Serbia sono cresciuto in ambienti simili, con partite sentite e tese, ma qui è diverso: ho la sensazione che si inizi a parlare del derby un mese prima. 🔗 Leggi su Internews24.com

