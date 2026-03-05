Pattinaggio artistico | Rio Nakata si impone nello short ai Mondiali Junior con il nuovo record nel segmento

Nella prima giornata dei Campionati Mondiali Junior di pattinaggio artistico a Tallinn, Rio Nakata ha conquistato la vittoria nello short program stabilendo un nuovo record nel segmento. La competizione si svolge presso la Tondiraba Ice Hall e vede coinvolti i migliori giovani talenti del settore. Nakata ha chiuso la prova con il punteggio più alto, portando a casa un risultato importante per questa fase del torneo.

Termina nel segno di Rio Nakata la prima giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali Junior 2026 di pattinaggio artistico,evento in scena questa settimana presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn. Prestazione maiuscola per il nipponico che, per l'occasione, si è concesso il lusso di sfiorare quota 90 punti conquistando così il nuovo record di categoria. L'asiatico ha messo sul piatto tutte le sue qualità, confezionando uno short program superlativo, impreziosito da sette elementi eseguiti con grande qualità a cominciare dal triplo axel iniziale, passando per il triplo loop e per la combinazione in zona bonus triplo fliptriplo toeloop, senza considerare trottole e sequenza di passi, tutte di livello 4 con GOE alle stelle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Rio Nakata si impone nello short ai Mondiali Junior con il nuovo record nel segmento