Partiti per l’Ucraina i primi generatori raccolti a Bergamo

Sono stati caricati su un camion i primi generatori raccolti a Bergamo dall’associazione Zlaghoda. Gli strumenti sono destinati all’ospedale di Kherson in Ucraina. L’iniziativa mira a fornire aiuti pratici in una regione colpita dal conflitto. Il trasporto è partito con l’obiettivo di consegnare subito i dispositivi necessari per le strutture sanitarie locali.

SOLIDARIETÀ. L'iniziativa organizzata dall'associazione Zlaghoda. Gli strumenti in viaggio verso l'ospedale di Kherson. L'associazione, attiva fin dall'inizio del conflitto nell'organizzazione di aiuti umanitari destinati alla popolazione ucraina, ha messo a disposizione la propria sede - agli ex Magazzini generali di via Rovelli, al civico 21 - come punto di raccolta e stoccaggio del materiale da inviare in Ucraina. I generatori raccolti a Bergamo sono destinati all'Ospedale civile di Kherson, struttura sanitaria che opera in condizioni di estrema difficoltà. «Desideriamo rinnovare il nostro più sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale per il sostegno e la collaborazione dimostrati – sottolinea Olena Shylinh a nome di tutta l'associazione Zlaghoda -.