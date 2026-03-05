Partenze F1 | confermato il preavviso di 5 secondi per i piloti in griglia anche a Melbourne

A Melbourne sono state confermate le nuove regole per le partenze in Formula 1, con un preavviso di cinque secondi per i piloti in griglia. La modifica riguarda la procedura di avvio, introdotta per ridurre i rischi associati alle partenze lente durante la prima gara stagionale. Questa novità si applica a tutte le vetture pronte sulla griglia prima del via.

Nel contesto della prima gara stagionale sono state introdotte modifiche alla procedura di avvio con l’obiettivo di mitigare i rischi legati a partenze lente. Un preavviso di 5 secondi, attivato tramite pannelli LED laterali sulla griglia, avvisa i piloti dell’imminente inizio della sequenza di accensione. La novità è stata testata in Bahrain e confermata per il GP d’Australia, con riscontri positivi da diverse squadre, inclusa Haas. La gestione del turbo e della fase di partenza viene così riorientata verso regimi ottimali prima dell’effettivo via di ogni vettura. Prima dell’avvio della sequenza dei cinque semafori, i piloti osservano accendersi i pannelli LED laterali, che assumono una tonalità blu. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Nuova procedura di partenza in F1: preavviso di 5 secondi per la preparazione del turbo

