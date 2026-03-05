Partenze F1 | confermato il preavviso di 5 secondi per i piloti in griglia anche a Melbourne

Da mondosport24.com 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Melbourne sono state confermate le nuove regole per le partenze in Formula 1, con un preavviso di cinque secondi per i piloti in griglia. La modifica riguarda la procedura di avvio, introdotta per ridurre i rischi associati alle partenze lente durante la prima gara stagionale. Questa novità si applica a tutte le vetture pronte sulla griglia prima del via.

Nel contesto della prima gara stagionale sono state introdotte modifiche alla procedura di avvio con l’obiettivo di mitigare i rischi legati a partenze lente. Un preavviso di 5 secondi, attivato tramite pannelli LED laterali sulla griglia, avvisa i piloti dell’imminente inizio della sequenza di accensione. La novità è stata testata in Bahrain e confermata per il GP d’Australia, con riscontri positivi da diverse squadre, inclusa Haas. La gestione del turbo e della fase di partenza viene così riorientata verso regimi ottimali prima dell’effettivo via di ogni vettura. Prima dell’avvio della sequenza dei cinque semafori, i piloti osservano accendersi i pannelli LED laterali, che assumono una tonalità blu. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

partenze f1 confermato il preavviso di 5 secondi per i piloti in griglia anche a melbourne
© Mondosport24.com - Partenze F1: confermato il preavviso di 5 secondi per i piloti in griglia anche a Melbourne

Nuova procedura di partenza in F1: preavviso di 5 secondi per la preparazione del turboNegli ultimi giorni si è aperta una discussione decisiva intorno alle partenze, con la gestione della finestra di funzionamento del turbo che risulta...

Leggi anche: Valtteri Bottas torna in F1 ma avrà un avvio in salita: a Melbourne dovrà scontare una penalità in griglia

Aggiornamenti e notizie su Partenze F1 confermato il preavviso di....

Temi più discussi: F1, 4 giorni al primo GP: i valori in campo e la situazione nella griglia del nuovo Mondiale; Caos partenze, Sainz sicuro: Non ci sono pericoli. Ma si potranno guadagnare 3-4 posizioni; I team di Formula 1 bloccati dopo l'attacco Israele-Usa all'Iran: voli cancellati verso Melbourne; F1, GP Australia: info e orari del weekend a Melbourne.

La F1 cambia la partenza per il GP Australia ma senza modificare il regolamento: l’escamotage della FIAA Melbourne debutta una partenza ritoccata per gestire i limiti delle nuove power unit 2026: prima dei cinque rossi ci saranno 5 secondi extra segnalati ... fanpage.it

partenze f1 confermato ilF1 | Caso partenze: resta il preavviso di 5 ai piloti in griglia anche a MelbourneDopo averlo provato nei test in Bahrain, la FIA ha confermato anche a Melbourne il preavviso di 5 tramite pannelli LED per aiutare i piloti nella preparazione del turbo, resa più lenta dall’assenza d ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.