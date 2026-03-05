Parma Oristanio e il gol ' predetto' | così si è sbloccato il fantasista

A Parma, Oristanio ha segnato il suo primo gol, chiudendo un periodo difficile a livello personale. Questo momento speciale arriva dopo un momento complicato per il fantasista e rappresenta un passo importante nella sua carriera. La rete segnata si lega a un episodio che rimarrà impresso nella memoria del giocatore, segnando un punto di svolta nel suo percorso sportivo.

Dopo un lungo periodo di infortuni e recupero, segna contro il Cagliari il primo gol in maglia Parma, come gli aveva preannunciato un amico: una rete che vale un punto e tanta fiducia per il futuro La prima volta non si scorda mai. Vale pure per il primo gol, soprattutto se arriva in coda a un momento complicato a livello personale. Quel dito alla bocca era per silenziare i critici. E dire che uno dei suoi amici parmigiani glielo aveva predetto. L'oracolo aveva dato un responso. Finalmente,Gaetano Oristanio si è appena messo alle spalle - si spera - il brutto infortunio che lo ha fatto rientrare in ritardo sui binari del Parma. Il fantasista ha dovuto fare i conti con un po' di acciacchi derivati da una seria tendinopatia, situazione che si porta dietro dallo scorso finale di stagione, per la verità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

