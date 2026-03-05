Edoardo Raspelli, giornalista e gastronomo, ha visitato le Marche insieme a Sofia Bruscoli nella prima puntata di

Edoardo Raspelli, giornalista, gastronomo, scrittore, nelle Marche con Sofia Bruscoli per la prima puntata di "Green tour", il nuovo programma realizzato in collaborazione con la Cna da TvCom di Roma per La7 e la cui prima puntata è andata in onda domenica scorsa alle 11. Raspelli, che Marche ha ritrovato? "Le Marche per me sono un ricordo d’infanzia. I miei parenti sono stati per sette volte capitani reggenti a San Marino. Mio zio abitava a Pesaro con la famiglia, era stato il magistrato più alto del governo fascista e da bambino con la famiglia andavo tra Miramare, Pesaro, Fano, con una zia non vedente ricoverata in istituto. Da adolescente frequentavo Numana, ho ancora parenti in piazza, gestiscono la tabaccheria Giulietti, un’altra parente ha un supermercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parla Raspelli: "Le mie Marche regione verde"

