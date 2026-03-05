Parigi Fashion Week | tante star rivisitazione del passato e qualche debutto

A Parigi si sta svolgendo la Fashion Week, con numerose star presenti sugli spalti. Dior presenta una collezione ispirata alle passeggiate parigine, Yves Saint Laurent propone rivisitazioni delle donne in smoking, mentre Stella McCartney interpreta i classici della maison con nuove letture. Sono in mostra diverse tendenze e interpretazioni di stilisti e brand. La settimana della moda continua con molte altre sfilate e debutti.

Dior racconta "la promenade parigina", Ysl rispolvera le donne in smoking, Stella McCartney rilegge i codici della maison.gli spunti della Parigi Fashion Week sono tanti ma anche le novità Dopo Milano c’è Parigi. La Fashion Week sta per giungere alla conclusione: ultima tappa la capitale francese. Se già sulle passerelle lombarde avevano sfilato tante dive dello spettacolo, come Kate Moss nell’uscita conclusiva di Demna per Gucci, ora nella città dell’amore e della moda sono altrettante le star internazionali che assistono ai defilè nei front rows. Tra queste Emily Ratajkowski, attesa allo show di Courrèges dove arriva con un look audace e sexy: abito nero aperto lateralmente e schiena scoperta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Parigi Fashion Week: tante star, rivisitazione del passato e qualche debutto Leggi anche: New York Fashion Week: Elizabeth Debicki, regina del total black (e tutte le altre star in front row) Leggi anche: Milano Fashion Week: l'eleganza del little black dress di Kendall Jenner (e tutte le altre star in front row) Contenuti utili per approfondire Parigi Fashion Week. Temi più discussi: Eventi e suggerimenti di moda durante la Fashion Week: cosa fare dal 2 al 10 marzo 2026 a Parigi?; Paris Fashion Week FW26-27: il giardino d’inverno di Dior; Settimana della moda a Parigi: cosa fare dal 2 al 10 marzo 2026 durante questa grande kermesse della moda?; Le muse di Dior brillano al Jardin des Tuileries di Parigi. Annalisa, look da bambolina ma con tacchi a spillo alla Paris Fashion Week 2026Da Milano, Annalisa è volata verso la Ville Lumière per assistere alla Settimana della Moda parigina: la prima sfilata? Quella di Stella McCartney. Tutto sul look. dilei.it Paris Fashion Week, tutti i look più belli delle star in front rowTra passerelle e prime file, Parigi accende i riflettori sullo stile: mentre sfilano le nuove collezioni, le celebrity rispondono con outfit impeccabili e scelte da copiare. Ecco i look delle star ai ... vanityfair.it Ancora qualche scatto che arriva direttamente dalla sfilata di @stellamccartney di ieri pomeriggio a Parigi per la Parigi Fashion Week #annalisa #stellamccartney #pfw #parigifashionweek @naliannalisa - facebook.com facebook Parigi Fashion Week Autunno-Inverno 2026/27, le borse più belle x.com