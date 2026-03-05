Paralimpiadi Milano-Cortina | il dj bionico Michele Specchiale alla cerimonia d' apertura

Venerdì 6 marzo 2026 alle 20.00 si svolgerà all’Arena di Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà il DJ Michele Specchiale, noto come il bionico. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti, volontari e ospiti provenienti da diverse parti del mondo. L’evento rappresenta l’inizio ufficiale delle competizioni sportive.

È in programma per venerdì 6 marzo 2026, con inizio alle ore 20.00, presso l'Arena di Verona, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Anche la Campania è stata scelta per avere una parte da protagonista in questo evento mondiale. Infatti la Fondazione Milano Cortina ha.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: boicottaggi e assenze alla cerimonia d’aperturaLa nuova escalation del conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti che vanno ben oltre il piano geopolitico, arrivando a incidere anche sullo...

Bandiera russa alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026: scoppia il caso, Kiev non andrà alla cerimonia d’aperturaDal 6 al 15 marzo 2026, le piste di Milano e Cortina d’Ampezzo ospiteranno le Paralimpiadi invernali.

Le Paralimpiadi di Milano Cortina sono oramai un caso: anche la Germania boicotta la Cerimonia d’AperturaA distanza di poche ore dall'Apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina, la Germania si è unita alle altre 10 Nazioni che hanno deciso ... fanpage.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: le speranze di medaglia dell’Italia sport per sportL'Italia si presenta con ambizioni importanti al via delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che scatteranno ufficialmente nella serata di ... oasport.it

Sarà una cerimonia di apertura senza portabandiere quella delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Ecco perché. x.com

Domani sera la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di MIlano Cortina 2026 in una situazione mondiale estremamente tesa e difficile, che si riflette in maniera pesante sui Giochi Invernali: alla cerimonia per la prima volta non ci saranno i portabandiere. - facebook.com facebook