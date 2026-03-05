Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | le speranze di medaglia dell’Italia sport per sport

Le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 inizieranno venerdì 6 marzo con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona e si concluderanno domenica 15 marzo. L’Italia partecipa con diverse discipline e mira a conquistare medaglie in vari sport. L’evento si svolge in Italia e coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative internazionali di sicurezza.

L’Italia si presenta con ambizioni importanti al via delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che scatteranno ufficialmente nella serata di venerdì 6 marzo con la cerimonia inaugurale all’Arena di Verona per poi concludersi domenica 15 marzo. Nel complesso si disputeranno 79 eventi da medaglia distribuiti su sei discipline diverse, e gli azzurri proveranno a migliorare il bottino raccolto nella passata edizione di Beijing 2022 (due ori e sette podi totali). Speranze di medaglia al lumicino sulla carta per la delegazione italiana nel Para Ice Hockey e nel biathlon, in cui servirà una vera impresa per salire sul podio a cinque cerchi considerando il percorso di avvicinamento ed il livello della concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paralimpiadi Milano Cortina 2026: i convocati dell’Italia sport per sportL’Italia ha annunciato nei giorni scorsi i nomi che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026.

