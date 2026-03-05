Durante la cerimonia delle Paralimpiadi, sono stati impiegati volontari come figuranti, incaricati di sventolare bandiere. Questi non sono atleti o portabandiera selezionati per merito, ma individui chiamati a riempire uno spazio scenico, spesso con vessilli che non rappresentano direttamente loro o le loro storie. L’immagine più significativa è quella dei volontari che, pur senza protagonismo, contribuiscono all’atmosfera della cerimonia.

C'è un'immagine che racconta più di mille comunicati: volontari che sventolano bandiere. Non atleti, non portabandiera scelti per merito o storia personale, ma figuranti chiamati a riempire un vuoto e a sopportare il peso di un vessillo che non è il loro e in alcuni casi potrebbe anche imbarazzarli. In un'edizione delle Paralimpiadi Invernali da record 655 atleti e 56 nazioni al via saranno proprio dei volontari a sfilare e a rappresentare tutti i Paesi partecipanti, nessuno escluso: dalla Russia alla Bielorussia, da Israele all'Iran, Stati oggi al centro delle tensioni geopolitiche globali. È da qui che bisogna partire per capire il cortocircuito che avvolge la cerimonia di apertura all'Arena di Verona in programma domani sera alle 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paralimpiadi, la cerimonia dei figuranti

Paralimpiadi, l’Ucraina boicotterà la cerimonia di aperturaLe proteste dell’Ucraina, già filo rosso delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si allargano ora al fronte dei Giochi paralimpici e lo fanno con un gesto...

Perché l’Ucraina boicotterà la cerimonia di apertura delle ParalimpiadiKyiv contesta la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di far gareggiare russi e bielorussi sotto la loro bandiera.

Le medaglie delle olimpiadi si rompono!!! #gioielli #quelladeigioielli #olimpiadi #olympics

Contenuti utili per approfondire Paralimpiadi la cerimonia dei figuranti.

Temi più discussi: Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: dove si svolge, a che ora e dove vedere; Verso la cerimonia paralimpica in Arena. Celebrerà la vita in movimento. Torna la colonna sonora di Dardust; Cerimonia inaugurale Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026; Paralimpiadi invernali 2026, oggi a Milano arriva la fiamma: quando iniziano e cosa sapere.

Paralimpiadi nella bufera. La scelta anti boicottaggi: Nessun portabandieraLa decisione a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione a Verona. Nove Paesi contro il via libera a russi e bielorussi per i propri vessilli e inni . . msn.com

Paralimpiadi, boicottaggio delle televisioni (e di alcune delegazioni) alla cerimonia d'apertura all'Arena di Verona: effetto RussiaPensare che quando siamo ormai all'antivigilia della cerimonia di apertura, 6 italiani su 10 dichiarano che intendono seguire le Paralimpiadi. «Sapere che per la maggioranza ... ilgazzettino.it

ALLA SCOPERTA DELLE ...PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026 . DAL GHIACCIO DI RHO AL CUORE - facebook.com facebook

#Venezia paralimpica! È arrivata in città la fiamma delle #Paralimpiadi dei Giochi di @milanocortina26, che si apriranno venerdì all'Arena di #Verona. Una giornata di festa, di inclusiva, di sport che unisce tutta la nostra città e che si concluderà in piazza #Sa x.com