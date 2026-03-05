Paralimpiadi 2026 Chiara Bersani alla cerimonia di apertura

Domani, venerdì 6 marzo, l'Arena di Verona ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026. Tra i protagonisti annunciati c'è Chiara Bersani, performer, coreografa e artista visiva. Un'artista capace di trasformare il corpo in racconto L'Arena di Verona si prepara ad accendere i riflettori sui Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Domani, venerdì 6 marzo, l'anfiteatro ospiterà la cerimonia di apertura di un evento che vuole coniugare spettacolo, sport e racconto collettivo. Tra i protagonisti annunciati c'è Chiara Bersani, performer, coreografa e artista visiva tra le figure più riconosciute della scena performativa contemporanea italiana.