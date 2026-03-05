Paragon Ruotolo Pd | Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato chi lo ha spiato con Graphite?

Le procure di Napoli e Roma hanno confermato che il software Graphite è stato utilizzato per spiare i telefoni di alcune persone coinvolte in un’indagine. Tra gli obiettivi ci sono stati Cancellato, Caccia e Casarini, mentre si continuano a indagare su chi abbia effettuato l’infiltrazione e con quale modalità. La vicenda rimane al centro dell’attenzione senza ancora risposte definitive.

Dopo che le procure di Napoli e Roma che indagano sul caso Paragon hanno confermato lo spionaggio con il software Graphite, nella stessa notte, sui telefoni di Cancellato, Caccia e Casarini, restano aperte molte domande. Ruotolo (Pd): "Com'è possibile che nella stessa notte, con lo stesso spyware e nell'ambito della stessa campagna di infezione risultino nel database dei servizi segreti operazioni nei confronti di due persone e non del giornalista che è stato colpito nello stesso momento?".