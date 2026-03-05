Papera di Borbei il Foggia cade anche ad Altamura

Il Foggia subisce un’altra sconfitta e si ferma a otto, con la recente battuta d’arresto nel derby contro il Team Altamura. La squadra rossonera continua così la serie negativa di partite perse di fila, senza riuscire a interrompere il momento difficile. La gara si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, consolidando il risultato finale.

Una rete di Curcio decide il match al 'D'Angelo'. Ottava sconfitta di fila per i rossoneri Il record negativo si aggiorna. Otto sono le sconfitte di fila incassate dai satanelli, che perde anche il derby con il Team Altamura. Nella fitta nebbia che ha avvolto il 'D'Angelo' di Altamura, specie nella seconda frazione, la gara è stata decisa da un episodio fortuito (una uscita maldestra di Borbei che ha cagionato una carambola letale), a conferma del fatto che anche sul fronte della buona sorte le cose al Foggia non vanno affatto bene. Una sconfitta che complica sempre di più il cammino dei rossoneri in ottica salvezza. Se finisse oggi il campionato, i rossoneri, pur essendo penultimi non giocherebbero i playout per effetto del divario superiore agli otto punti dalla quintultima (il Picerno).

