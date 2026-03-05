Una giovane donna di 28 anni, residente a Cosenza, racconta di sentirsi soffocata dai genitori, nonostante abbia già costruito la propria indipendenza. In una lettera aperta, Carla esprime il desiderio di trovare un equilibrio tra libertà personale e rispetto per i genitori, senza volerli ferire. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà di mantenere spazi di autonomia all’interno di un rapporto familiare stretto.

Roma, 28 febbraio 2026 – Cara Caterina, mi chiamo Carla, ho 28 anni e ti scrivo da Cosenza. Nonostante la mia età, l'indipendenza conquistata e una vita ormai avviata, mi sento ancora trattata come se fossi una ragazzina che ha bisogno di essere controllata in ogni momento. Vivo da sola da alcuni anni, ho un lavoro stabile che mi permette di mantenermi e di fare le mie scelte con responsabilità. Eppure, per la mia famiglia, tutto questo sembra non bastare. Ai loro occhi resto sempre "la bambina di casa". Mia madre è una donna gentile, affettuosa, premurosa. Mi chiama spesso per sapere se ho mangiato, se sto bene, se sono stanca. So che lo fa per amore, ma a volte questa attenzione continua mi soffoca.

© Quotidiano.net - Papà e mamma mi soffocano. Vorrei libertà, ma senza ferirli

