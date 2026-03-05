Paolo Rossi su Bastoni | Non bisognerebbe fischiare lui ma tutta l’Inter Oltre al tuffo c’è stato qualcos’altro di antisportivo – VIDEO

Paolo Rossi ha commentato i fischi rivolti ad Alessandro Bastoni durante le partite recenti. Ha detto che non si dovrebbe criticare solo il giocatore, ma tutta l’Inter, sottolineando che oltre al tuffo ci sarebbe stato qualcos’altro di antisportivo. Le sue parole sono state riportate in un video pubblicato dalla redazione di JuventusNews24.

