Palpeggiamenti su pazienti anche minorenni in studio osteopata arrestato | Rotto muro del silenzio

Un osteopata è stato arrestato dopo che una ragazza di 17 anni ha denunciato palpeggiamenti in studio. Le indagini sono iniziate con la sua segnalazione e hanno portato all’emersione di altri episodi simili. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la situazione e raccogliere ulteriori testimonianze. La vicenda ha fatto emergere un quadro di comportamenti inappropriati all’interno di un’attività professionale.

Le indagini sono partite dopo una denuncia di una ragazza di 17 anni e hanno portato alla scoperta di altri casi analoghi. "Le vittime hanno rotto il muro del silenzio raccontando quanto avrebbero subito" ha spiegato la polizia.