Pallavolo Futura campione del Levante Sconfitte nel derby le cugine dello Spezia

La squadra della Pallavolo Futura ha vinto la finale del Levante Under 18 femminile al palazzetto dei Prati di Vezzano, sconfiggendo le cugine dello Spezia e aggiudicandosi il titolo di campione territoriale. Nella stessa giornata, le squadre dello Spezia hanno subito alcune sconfitte nel derby contro le avversarie della Futura. La partita si è disputata davanti a un pubblico numeroso.

Trionfo della Pallavolo Futura nella finale del Levante Under 18 femminile, andata in scena al palazzetto dei Prati di Vezzano, dove ha superato la Pallavolo Spezia, conquistando l’ambito titolo di campione territoriale. In un torneo composto da 13 squadre divise in due gironi, quello spezzino e quello del Tigullio, le ceparanesi sono giunte in finale da imbattute con 9 vittorie su 9 incontri e soli due set persi. In semifinale hanno superato l’Avis Casarza Ligure, con incontri di andata e ritorno incrociati prima contro seconda finiti con il punteggio di 3-1, partecipando così per la quinta volta in sei anni alla finale. Nella sfida decisiva le due contendenti, protagoniste di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallavolo Futura campione del Levante. Sconfitte nel derby le cugine dello Spezia Pallavolo under 18 in campo a Barbarasco: sfida agonistica al Comitato LevanteDomenica 1° febbraio 2026, il campo sportivo di Barbarasco si è trasformato per un giorno in un palcoscenico vivente della passione giovanile. Pallavolo. Chiantibanca campione Fipav EtruriaLa Chiantibanca Cus Siena Under 18 Nera si è laureata campionessa territoriale Fipav Etruria, confermando ancora una volta il proprio valore nel... Tutto quello che riguarda Pallavolo Futura. Temi più discussi: Pallavolo Futura campione del Levante. Sconfitte nel derby le cugine dello Spezia; Volley under 18 femminile, Futura Ceparana campione territoriale; Finale Territoriale Levante Under 18: sfida al vertice tra Scuola di Pallavolo La Spezia e Futura Femminile; Pool Promozione, Itas femminile sconfitta da Busto Arsizio. Pallavolo Futura campione del Levante. Sconfitte nel derby le cugine dello SpeziaIl titolo della categoria under 18 è stato assegnato nella combattuta sfida che si è disputata al palazzetto dei Prati di Vezzano ... lanazione.it Pallavolo. Per Futura e Mulattieri trasferte genovesiTrasferta complicata per la Pallavolo Futura che, nella sesta giornata del campionato di Serie C maschile, affronterà oggi alle 17.30,... Trasferta complicata per la Pallavolo Futura che, nella sesta ... lanazione.it · . Serapo Volley Gaeta – Pallavolo Futura ’92 3–1 Le Futurine di Coach Francesca Masci sono vice campionesse Under 16. Hanno lottato su ogni pallone. Hanno fatto vedere cuore e carattere. - facebook.com facebook Pallavolo A2F promozione - Anticipo di alto profilo a Castellanza: Futura Giovani-Itas Trentino x.com