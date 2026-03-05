Palazzoni nel degrado Tornano gli abusivi 10 persone allontanate

In città, alcuni palazzoni sono tornati nel degrado con la presenza di persone che hanno occupato abusivamente gli appartamenti. Dopo meno di una settimana dall’intervento, dieci individui sono stati allontanati, ma le presenze sono state segnalate dai cittadini. Le autorità hanno risposto prontamente, intervenendo per ripristinare la situazione. La situazione rimane sotto attenzione da parte delle forze dell’ordine.

Non hanno atteso neppure una settimana per riprendere 'possesso' abusivamente degli appartamenti, ma le 'presenze' non sono certo passate inosservate ai cittadini che subito hanno fatto la segnalazione. Ieri mattina quindi, a distanza di cinque giorni i carabinieri sono tornati nelle palazzine di via Repubblica di Montefiorino, trovando all'interno dieci persone, molte delle quali già allontanate la mattina del 27 febbraio scorso, quando era scattato un blitz all'alba nei complessi residenziali abbandonati. Il gruppo è stato nuovamente identificato e allontanato dall'area. E' una situazione problematica quella dei palazzoni di via Repubblica...